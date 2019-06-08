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Звезда «Дома-2» Мария Кохно планирует пройти процедуру липосакции рук и ног

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Мария Кохно в очередной раз подумывает о пластической операции. Оказывается, что длинноволосая красавица хочет пройти процедуру по удалению жировых отложений в руках и ногах хирургическим путем.

Звезда «Дома-2» Мария Кохно планирует пройти процедуру липосакции рук и ног

Невзирая на то, что Кохно покинула телепроект «Дом-2» довольно давно, за ее частной жизнью по-прежнему продолжают активно наблюдать многие поклонники телестройки. Каждый день Мария делится с фанатами у себя на страничке в Instagram яркими снимками, видеозаписями и Stories, большинство из которых вызывают восторг у фолловеров.

Впрочем, оказалось, что Кохно не все устраивает в своей внешности. Считанные часы назад в Сети появилась информация о том, что блондинка планирует опять лечь на стол к пластическому хирургу. Стоит напомнить, что еще во время нахождения Марии на проекте «Дом-2», девушка сделала себе ринопластику, а также увеличила грудь до третьего размера.

Звезда «Дома-2» Мария Кохно планирует пройти процедуру липосакции рук и ног

На данный момент, как сообщается, Кохно планирует сделать липосакцию рук и ног, а сама операция назначена на конец лета. Как объясняет звезда «Дома-2», во время лечения анорексии она неравномерно набирала вес, от которого теперь ей попросту не удается избавиться.

К слову, Кохно хочет избавиться от всех комплексов к своему 30-летию, которое состоится уже 15 октября, сообщает 7d.org.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:54

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