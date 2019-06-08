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Эксперты назвали самые популярные места у россиян для полетов на выходные

Эксперты сервиса Aviasales провели исследование рынка и назвали самые популярные у россиян места для полетов на выходные. Для отдыха в уик-энды жители РФ обычно выбирают крупные города страны, но нередко предпочитают отправиться и за границу.
Эксперты назвали самые популярные места у россиян для полетов на выходные

Самыми популярными местами для полетов на выходные у россиян являются Москва и Крым. Тройку лидеров замыкает еще один курортный город РФ – Сочи. Средняя стоимость билета не в будний день в данных направлениях – около 10 тысяч рублей. Следующие три позиции рейтинга популярности – Санкт-Петербург, Краснодар и Минеральные воды. Чуть дешевле стоят билеты на выходные в Уфу и Екатеринбург, за них придется отдать 8 тысяч рублей, а в будние дни на 1 тысячу меньше.

Также эксперты рассказали и о зарубежных полетах на выходные среди россиян. Чаще всего жители РФ предпочитают провести свой уик-энд в Тбилиси, Ереване, Тивате, Бургасе и Баку. В этих направлениях стоимость билетов составляет около 16,5 тысячи рублей. В будние дни эта сумма будет на 20% меньше.

Среди зарубежных городов есть те, в которые выгодно летать именно на выходные. Билеты в Стамбул и Берлин в конце недели обойдутся в 14 и 10 тысяч рублей соответственно. В будни за них же придется выложить 16 и 11 тысяч.



 
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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:00

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