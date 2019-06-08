Британский суперкар Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором





Дизайн суперкара Ultima RS вдохновляется автомобилями, принимавшими участие в гонках на выносливость Group-C в 80-90-е года. Данная модель имеет увеличенную прижимную силу и улучшенную аэродинамику. Этому способствует передний сплиттер, большой задний диффузор и массивный спойлер с электроприводом для изменения угла наклона.Британский автопроизводитель предложит широкую моторную гамму суперкара Ultima RS. Самым слабым ее представителем будет 480-сильный 6,2-литровый двигатель V8. Такие характеристики будет иметь комплектация LT1. LT4 получит 650-мощный мотор. Комплектация LT5 будет оснащена двигателем, выдающим 800 «лошадок». Самая мощная версия данного суперкара получит V8, способный генерировать 1200 лошадиных сил. Все комплектации будет поставлять исключительно с 6-ступенчатой «механикой».Несмотря на подобную мощность, некоторые варианты Ultima RS получат некоторые опции для комфорта и удобства водителя, а также разрешение для передвижения по дорогам общего назначения. Такие авто получат кондиционер, систему парктроники, камеру заднего вида, кожаную обивку сидений и светодиодные головные огни.