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Британский суперкар Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором

Британский суперкар Ultima RS уже совсем скоро дебютирует на фестивале скорости в Гудвуде. Самая мощная комплектация модели будет поставляться с 1200-мощным двигателем V8, также будут доступны версии модели с кондиционером, парктроникой и камерой заднего вида.
Британский суперкар Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором

Дизайн суперкара Ultima RS вдохновляется автомобилями, принимавшими участие в гонках на выносливость Group-C в 80-90-е года. Данная модель имеет увеличенную прижимную силу и улучшенную аэродинамику. Этому способствует передний сплиттер, большой задний диффузор и массивный спойлер с электроприводом для изменения угла наклона.

Британский автопроизводитель предложит широкую моторную гамму суперкара Ultima RS. Самым слабым ее представителем будет 480-сильный 6,2-литровый двигатель V8. Такие характеристики будет иметь комплектация LT1. LT4 получит 650-мощный мотор. Комплектация LT5 будет оснащена двигателем, выдающим 800 «лошадок». Самая мощная версия данного суперкара получит V8, способный генерировать 1200 лошадиных сил. Все комплектации будет поставлять исключительно с 6-ступенчатой «механикой».

Несмотря на подобную мощность, некоторые варианты Ultima RS получат некоторые опции для комфорта и удобства водителя, а также разрешение для передвижения по дорогам общего назначения. Такие авто получат кондиционер, систему парктроники, камеру заднего вида, кожаную обивку сидений и светодиодные головные огни.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:33

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