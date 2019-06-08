Филипп Киркоров пророчит Ольге Бузовой победу на «Евровидении»
Советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров пророчит победу на прославленном конкурсе «Евровидение» новоиспеченной исполнительнице Ольге Бузовой. По словам артиста, для такого формата состязания не обязательно обладать «супервокалом».
На днях Бузова официально представила свою новую песню «Водица» и видеоклип на нее. Правда, премьеру большинство пользователей Сети встретили весьма равнодушно и даже назвали последнюю работу Ольги «плагиатом», вспомнив видео американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес на песню «El Anillo».
В числе приглашенных гостей на закрытую вечеринку Бузовой оказался и ее близкий друг Филипп Киркоров, который пришел на мероприятие не с пустыми руками. Поп-король преподнес Ольге маленькую копию хрустального микрофона, который вручают победителю международного конкурса эстрадной песни «Евровидение».
Киркоров вспомнил, что в свое время Бузова признавалась ему в том, что мечтает покорить «Евровидение», и поэтому решил преподнести ей именно такой презент, указав на то, что именно он может стать для Ольги неким талисманом.
Также Киркоров признался в беседе с журналистами, что имеет большие планы на Бузову и хотел бы отправить Ольгу на «Евровидение», ведь уверен, что только ей удастся вернуться в Россию с победой, сообщает «Московский комсомолец».
На днях Бузова официально представила свою новую песню «Водица» и видеоклип на нее. Правда, премьеру большинство пользователей Сети встретили весьма равнодушно и даже назвали последнюю работу Ольги «плагиатом», вспомнив видео американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес на песню «El Anillo».
В числе приглашенных гостей на закрытую вечеринку Бузовой оказался и ее близкий друг Филипп Киркоров, который пришел на мероприятие не с пустыми руками. Поп-король преподнес Ольге маленькую копию хрустального микрофона, который вручают победителю международного конкурса эстрадной песни «Евровидение».
Киркоров вспомнил, что в свое время Бузова признавалась ему в том, что мечтает покорить «Евровидение», и поэтому решил преподнести ей именно такой презент, указав на то, что именно он может стать для Ольги неким талисманом.
«Конечно, это реплика, но мысль материальна», - подчеркнул музыкант.
Также Киркоров признался в беседе с журналистами, что имеет большие планы на Бузову и хотел бы отправить Ольгу на «Евровидение», ведь уверен, что только ей удастся вернуться в Россию с победой, сообщает «Московский комсомолец».
«Сегодня на «Евровидении» важна концепция», - добавил Филипп.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:22