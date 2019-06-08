Ученые связали нарушение дыхания во сне с ускорением эпигенетического возраста





Как отмечают ученые, биологический возраст людей может не совпадать с их фактическими годами, что часто приводит к быстрому старению. В исследовании приняли участие 622 взрослых добровольца со средним возрастом 69 лет. Выяснилось, что женщины имеют более сильную биологическую восприимчивость к неблагоприятным последствиям апноэ. В следующей работе ученые намерены понять, снижает ли соответствующее лечение последствия нарушений дыхания во сне.Медики отмечают, что проблему часто не диагностируют, однако полученные данные подчеркивают потенциал лечения нарушений дыхания во сне для улучшения возрастных хронических состояний и продолжительности жизни. Поскольку эпигенетические изменения являются обратимыми, такие оценки возраста могут быть полезны для выявления и подтверждения антивозрастных вмешательств.