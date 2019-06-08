Эксперты рассчитали идеальную продолжительность полового акта для женщин





Специалисты опросили более 300 представительниц прекрасного пола, узнав не только об оптимальной продолжительности секса, но и о других любовных предпочтениях. Около 10 процентов респондентов заявили, что размер пениса партнера для них играет важную роль. Остальные отметили, что основное внимание стоит уделять умениям, а не физиологическим особенностям.Примерно половина женщин сообщила, что их половой акт, как правило, длится около 15 минут. Менее 5 процентов признались, что предпочитают заниматься любовью не менее получаса, после чего начинают чувствовать усталость и снижение возбуждения. Также удалось установить, что кульминация полового акта является важной только для трети опрошенных.