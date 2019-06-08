«Мне нужна мужская поддержка»: Мария Порошина рассказала о проблемах в личной жизни

Об этом Мария Порошина рассказала на своей странице в Instagram. Там многодетная мать откровенно призналась, что является человеком семейным и совсем не любит одиночество. Многие женщины, отмечает актриса, могут быть одни, но это не про нее. Именно поэтому артистке нужна мужская поддержка и надежное плечо, человек, с которым можно разговаривать о самом сокровенном. «Но мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет», - закончила свое обновление знаменитость.Поклонники Марии Порошиной поддержали ее и заверили, что она обязательно встретит достойного мужчину, который разделит с ней не только радости, но и тяготы жизни. Они посоветовали актрисе оставаться сильной и не переставать верить в чудо, иначе, когда оно случится, то в него можно просто не поверить.Напомним, Марина Порошина является матерью пятерых детей: четырех дочек и одного сына. В 2018 году она развелась со своим мужем Ильей Древновым, а вскоре сообщила о беременности. Актриса родила долгожданного наследника – сына Андрея. Звезда до сих пор скрывает личность отца ребенка.