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«Мне нужна мужская поддержка»: Мария Порошина рассказала о проблемах в личной жизни

Известная российская актриса Мария Порошина недавно развелась со своим мужем Ильей Древновым. Артистка честно призналась, что сейчас у нее имеются проблемы в личной жизни, и ей «нужна мужская поддержка и плечо».
«Мне нужна мужская поддержка»: Мария Порошина рассказала о проблемах в личной жизни

Об этом Мария Порошина рассказала на своей странице в Instagram. Там многодетная мать откровенно призналась, что является человеком семейным и совсем не любит одиночество. Многие женщины, отмечает актриса, могут быть одни, но это не про нее. Именно поэтому артистке нужна мужская поддержка и надежное плечо, человек, с которым можно разговаривать о самом сокровенном. «Но мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет», - закончила свое обновление знаменитость.

Поклонники Марии Порошиной поддержали ее и заверили, что она обязательно встретит достойного мужчину, который разделит с ней не только радости, но и тяготы жизни. Они посоветовали актрисе оставаться сильной и не переставать верить в чудо, иначе, когда оно случится, то в него можно просто не поверить.

Напомним, Марина Порошина является матерью пятерых детей: четырех дочек и одного сына. В 2018 году она развелась со своим мужем Ильей Древновым, а вскоре сообщила о беременности. Актриса родила долгожданного наследника – сына Андрея. Звезда до сих пор скрывает личность отца ребенка.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:06

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