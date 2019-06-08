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Ученый раскрыл пять реальных причин провала первого свидания

Специалист Нью-Йоркского университета Гай Винч рассказал о пяти главных причинах провала на первых свиданиях. По его словам, влиять на исход встречи может поведение представителей обоих полов.
Ученый раскрыл пять реальных причин провала первого свидания

В первую очередь психолог посоветовал настроить себя на спокойное поведение, так как лишние стрессы могут причинять дискомфорт. Волнение сразу замечает партнер, что вызывает у него определенные сомнения. Также паре стоит сразу же намекать на сексуальное влечение, но не акцентировать на нем внимание. Не будут лишними и комплименты в адрес друг друга.

По словам специалиста, мужчине лучше настроиться на наступление, так как большая часть девушек любит именно волевых представителей сильного пола. Важной причиной провала на первом свидании могут быть плохие впечатления от знакомства. Если оно произошло в сомнительной компании, общение с ней на период отношений лучше прекратить. Также специалист порекомендовал избегать сайтов знакомств, сосредотачиваясь на живом общении.



 
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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:55

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