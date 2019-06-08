Таня Строкова опять на Лобном месте поскандалила с Захаром Саленко
Участница телестройки «Дом-2» Татьяна Строкова в очередной раз во время Лобного места поссорилась с Захаром Саленко. По словам некоторых телезрителей, длинноволосая красавица все больше и больше напоминает им эпатажную героиню шоу «Спаси свою любовь» Александру Черно.
Вчера, 7 июня, в эфир телеканала «ТНТ» вышла свежая серия проекта «Дом-2», в которой продемонстрировали очередную «стычку» Строковой и Саленко. А началось все с того, что Татьяна в довольно грубой форме заявила на Лобном месте, что Дмитрий Чайков является «проектным» парнем, которому на самом деле не нужна Милена Безбородова.
По мнению Строковой, Чайков просто «мутит» темы, и когда ему встретится пассия куда поинтересней, он бросит Безбородову. Нужно сказать, что новенький участник «Дома-2» не стал давать себя в обиду и указал на то, что это Татьяне не нужен Даниил Сахнов.
Когда же Строкова попыталась объяснить Чайкову, что они с Сахновым на проекте встречаются уже больше пяти месяцев, и это уж точно что-то означает, в конфликт ребят решил вмешаться Захар Саленко. Бывший возлюбленный Валерии Фрост заявил, что некоторые «любовные» истории в Периметре длятся и подольше, поэтому еще неизвестно, не «мутит» ли сама Татьяна какие-нибудь темы.
В итоге Строкова переключила свое внимание с Чайкова на Саленко, после чего буквально заставила Сахнова разобраться с Захаром. К слову, поведение Татьяны многим зрителям «Дома-2» напоминает Сашу Черно, которая всегда сама «нарывается» на проблемы, а потом решать их приходится Иосифу Оганесяну.
Вчера, 7 июня, в эфир телеканала «ТНТ» вышла свежая серия проекта «Дом-2», в которой продемонстрировали очередную «стычку» Строковой и Саленко. А началось все с того, что Татьяна в довольно грубой форме заявила на Лобном месте, что Дмитрий Чайков является «проектным» парнем, которому на самом деле не нужна Милена Безбородова.
По мнению Строковой, Чайков просто «мутит» темы, и когда ему встретится пассия куда поинтересней, он бросит Безбородову. Нужно сказать, что новенький участник «Дома-2» не стал давать себя в обиду и указал на то, что это Татьяне не нужен Даниил Сахнов.
Когда же Строкова попыталась объяснить Чайкову, что они с Сахновым на проекте встречаются уже больше пяти месяцев, и это уж точно что-то означает, в конфликт ребят решил вмешаться Захар Саленко. Бывший возлюбленный Валерии Фрост заявил, что некоторые «любовные» истории в Периметре длятся и подольше, поэтому еще неизвестно, не «мутит» ли сама Татьяна какие-нибудь темы.
В итоге Строкова переключила свое внимание с Чайкова на Саленко, после чего буквально заставила Сахнова разобраться с Захаром. К слову, поведение Татьяны многим зрителям «Дома-2» напоминает Сашу Черно, которая всегда сама «нарывается» на проблемы, а потом решать их приходится Иосифу Оганесяну.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:02