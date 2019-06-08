Ученые рассказали о влиянии диеты на функции мозга детей





Анализ успеваемости более чем 850 детей начальной школы показал, что дети, потребляющие большое количество закусок и сладких напитков, получают меньшую оценку по стандартным академическим тестам. Эпидемиологические данные показывают, что многие школьники в США не пьют достаточно воды. В новом исследовании ученые обнаружили, что учащиеся с большей привычной гидратацией лучше справляются с заданиями, требующими когнитивной гибкости. Кроме того, у детей отмечалось улучшение уровня рабочей памяти после употребления большого количества воды.Недоедание, распространенное среди маленьких детей во всем мире, может нанести ущерб их развитию. В рандомизированном контролируемом исследовании, проведенном в 26 индийских деревнях, дети, получившие порошок с несколькими питательными микроэлементами на раннем этапе обучения, показали значительные улучшения в экспрессивной речи, визуальном восприятии и социально-эмоциональном поведении по сравнению с теми, кто получал плацебо. Такие данные свидетельствуют о том, что вмешательства могут помочь развитию мозга детей в сообществах, сталкивающихся с дефицитом питательных веществ и отсутствием возможностей для раннего обучения.