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Ученые рассказали о влиянии диеты на функции мозга детей

Ученые узнали, как питание, достаточное количество воды и прием определенных добавок влияют на функцию мозга. На ежегодной встрече Американского общества по питанию Nutrition 2019 исследователи сообщают о влиянии рациона на способность детей к обучению.
Ученые рассказали о влиянии диеты на функции мозга детей

Анализ успеваемости более чем 850 детей начальной школы показал, что дети, потребляющие большое количество закусок и сладких напитков, получают меньшую оценку по стандартным академическим тестам. Эпидемиологические данные показывают, что многие школьники в США не пьют достаточно воды. В новом исследовании ученые обнаружили, что учащиеся с большей привычной гидратацией лучше справляются с заданиями, требующими когнитивной гибкости. Кроме того, у детей отмечалось улучшение уровня рабочей памяти после употребления большого количества воды.

Недоедание, распространенное среди маленьких детей во всем мире, может нанести ущерб их развитию. В рандомизированном контролируемом исследовании, проведенном в 26 индийских деревнях, дети, получившие порошок с несколькими питательными микроэлементами на раннем этапе обучения, показали значительные улучшения в экспрессивной речи, визуальном восприятии и социально-эмоциональном поведении по сравнению с теми, кто получал плацебо. Такие данные свидетельствуют о том, что вмешательства могут помочь развитию мозга детей в сообществах, сталкивающихся с дефицитом питательных веществ и отсутствием возможностей для раннего обучения.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:35

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