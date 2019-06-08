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Пышный бюст дочери Игоря Крутого шокировал её поклонников

Виктория Крутая выложила в своём блоге в Instagram фото в наряде от известного кутюрье, украшенного чёрными пайетками и с чересчур откровенным декольте. Судя по комментариям подписчиков, дочь Игоря Крутого спровоцировала слухи об операции по увеличению груди.
Пышный бюст дочери Игоря Крутого шокировал её поклонников

Виктория озаглавила снимок незамысловато: «Не более чем селфи». Поклонники выражали разнообразные эмоции по этому поводу. И шутили: «Мне, например, очень понравилась подушечка на заднем фоне», и ругали: «Это красиво?», «Ужасно», и восхищались: «Какая красота», «Красотка!».

Мать Виктории Ольга Крутая также является обладательницей хорошей фигуры в свои 55 лет, что она и демонстрирует на своей страничке в Instagram. К слову, именно Ольге Игорь Яковлевич посвятил песню «Я люблю тебя до слёз».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 17:49

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