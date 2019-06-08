Пышный бюст дочери Игоря Крутого шокировал её поклонников

Виктория озаглавила снимок незамысловато: «Не более чем селфи». Поклонники выражали разнообразные эмоции по этому поводу. И шутили: «Мне, например, очень понравилась подушечка на заднем фоне», и ругали: «Это красиво?», «Ужасно», и восхищались: «Какая красота», «Красотка!».Мать Виктории Ольга Крутая также является обладательницей хорошей фигуры в свои 55 лет, что она и демонстрирует на своей страничке в Instagram. К слову, именно Ольге Игорь Яковлевич посвятил песню «Я люблю тебя до слёз».