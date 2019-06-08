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Федосеева-Шукшина впервые прокомментировала самочувствие после отравления Алибасова

Известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина впервые прокомментировала свое самочувствие после отравления супруга Бари Алибасова. Артистка была немногословна и заявила, что чувствует себе нехорошо.
Федосеева-Шукшина впервые прокомментировала самочувствие после отравления Алибасова

Российским журналистам удалось связаться с Лидией Федосеевой-Шукшиной и получить комментарий относительно происшествия с ее супругом Бари Алибасовым. 80-летняя актриса была немногословна и отметила, что «чувствует себя плохо». «Все, что могу сказать», - закончила жена находящегося в коме артиста.

Напомним, вечером 4 июня Бари Алибасова доставили в столичную больницу с сильными ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей. Прославленный советский и российский музыкант перепутал прохладительный напиток со средством для прочистки труб. В один момент его состояние ухудшилось, и медики были вынуждены ввести пациента в кому.

Чуть позже появились слухи о том, что Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после посещения своего мужа в больнице. Из-за активизации мерцающей аритмии актрисе также понадобилась госпитализация. Эти слухи оперативно опроверг PR-директор Бари Алибасова. По словам Вадима Гожанкина, супруга артиста действительно переживает за него, но при этом она находится дома, и ее здоровью ничего не угрожает, сообщает издание «360».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:38

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