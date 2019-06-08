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В Германии продали картину Кандинского за 2,5 миллиона евро

В Германии прошел аукцион, в рамках которого картина Василия Кандинского ушла с молотка на торгах за 2,5 миллиона евро. Мероприятие состоялось в одном из самых крупных домов Ketter Kunst.
В Германии продали картину Кандинского за 2,5 миллиона евро

Картина с названием Treppe zu Schloss была написана мастером в 1909 году. Эксперты называют ее «великолепным экземпляром творчества новой цивилизации». С 1916 года картина находилась у частного коллекционера, который отказывался ее продавать на протяжении почти 100 лет.

На картине изображен огромный замок, находившийся в Мурнау в Баварии. Первый ценник легендарной работы составлял 1,5 миллиона евро, но всего за пять минут торгов он увеличился почти в полтора раза. Сведения о коллекционере, который решил купить уникальную картину, не публиковались по его просьбе.



 
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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:40

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