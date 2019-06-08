АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые связали нарушение дыхания во сне с ускорением эпигенетического возраста
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

«Теперь уж точно никуда не соскочишь»: Марина Африкантова три раза за одну свадьбу поймала букет невесты

Участница телепроекта «Дом-2. Спаси свою любовь» Марина Африкантова три раза за одно бракосочетание поймала букет невесты. По словам Романа Капаклы, теперь ему уж точно придется жениться на длинноволосой красавице.

«Теперь уж точно никуда не соскочишь»: Марина Африкантова три раза за одну свадьбу поймала букет невесты

Считанные часы назад Роман Капаклы опубликовал у себя на страничке в Instagram новую фотографию, под которой в шуточной форме заявил, что теперь ему никак не получится «отвертеться» от свадьбы с Мариной Африкантовой.

По словам Капаклы, они с Африкантовой вчера посетили свадьбу, на которой блондинка совершенно неожиданно три раза поймала букет невесты. Роман, предполагая, что сейчас на него посыплются вопросы, как это случилось, отметил, что все равно не сможет объяснить произошедшее.

«В общем, расклад такой, что теперь уж точно никуда не соскочишь», - подчеркнул участник телешоу «Дом-2. Спаси свою любовь»

«Теперь уж точно никуда не соскочишь»: Марина Африкантова три раза за одну свадьбу поймала букет невесты

Также в своем свежем посте Капаклы решил поинтересоваться у подписчиков, что ему лучше всего надевать на бракосочетание: «брюки или пиджак». Нужно сказать, что многие фанаты проектной парочки отреагировали на публикацию Романа.

Один за другим фолловеры принялись восхищаться Капаклы и Африкантовой и указывать на то, насколько они хорошо смотрятся вместе.

«Какая же Маришка все-таки красивая! Береги ее, Ром! Вы очень хорошо смотритесь вместе!», «Очень яркие, улыбчивые и красивые! На вас хочется смотреть и смотреть!» - продолжают писать в Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассчитали идеальную
Федосеева-Шукшина впервые
Британский суперкар Ultima RS
Онищенко оценил шансы семьи Алибасова
Филипп Киркоров пророчит Ольге Бузовой
Данные и изображение Cyberpunk 2077
Настя Каменских поделилась откровенным
Таня Строкова опять на Лобном месте
Ученые связали нарушение дыхания во сне
Ученый раскрыл пять реальных причин
«Побудочная веселуха»: Максим Галкин
В Германии продали картину Кандинского
Ученые рассказали о влиянии диеты на
«Теперь уж точно никуда не соскочишь»:
Недостаток сна приводит к нарушению
Ира Пинчук проболталась, что у Тани
Орешкин: У РФ и Белоруссии может
Бари Алибасов-младший рассказал о
Электрокары от Rivian смогут
Меган Маркл впервые после родов
Агроном погиб от удара винтом вертолета
Минздрав готовит к регистрации
Стилист Леры Кудрявцевой подарил ее
Бывшую девушку Егора Крида Дарью
В Сети опубликовали рендер новой Skoda
Эксперты оценили риски для здоровья от
Анастасия Костенко опубликовала в
Ученые нашли новый радиотрейсер для
Дима Билан обращается за помощью к
Алла Пугачева удивила публику
Просмотреть все новости