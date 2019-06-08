«Теперь уж точно никуда не соскочишь»: Марина Африкантова три раза за одну свадьбу поймала букет невесты

«В общем, расклад такой, что теперь уж точно никуда не соскочишь», - подчеркнул участник телешоу «Дом-2. Спаси свою любовь»

«Какая же Маришка все-таки красивая! Береги ее, Ром! Вы очень хорошо смотритесь вместе!», «Очень яркие, улыбчивые и красивые! На вас хочется смотреть и смотреть!» - продолжают писать в Сети.

Считанные часы назад Роман Капаклы опубликовал у себя на страничке в Instagram новую фотографию, под которой в шуточной форме заявил, что теперь ему никак не получится «отвертеться» от свадьбы с Мариной Африкантовой.По словам Капаклы, они с Африкантовой вчера посетили свадьбу, на которой блондинка совершенно неожиданно три раза поймала букет невесты. Роман, предполагая, что сейчас на него посыплются вопросы, как это случилось, отметил, что все равно не сможет объяснить произошедшее.Также в своем свежем посте Капаклы решил поинтересоваться у подписчиков, что ему лучше всего надевать на бракосочетание: «брюки или пиджак». Нужно сказать, что многие фанаты проектной парочки отреагировали на публикацию Романа.Один за другим фолловеры принялись восхищаться Капаклы и Африкантовой и указывать на то, насколько они хорошо смотрятся вместе.