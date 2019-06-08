Онищенко оценил шансы семьи Алибасова на успех в суде





Геннадий Онищенко, являющийся бывшим главным санитарным врачом РФ и нынешним депутатом Госдумы, отметил, что шансы у семьи Бари Алибасова в суде незначительные. Доктор медицинских наук заявил, что невнимательность артиста – это не проблема производителя средства для прочистки труб, поэтому нет смысла ожидать победы по подобному иску.Несмотря на это, такое судебное разбирательство может иметь некоторые положительные результаты. Производителя можно заставить сделать этикетку собственного средства для прочистки труб более заметной и уникальной, что не позволит спутать ее с обычным напитком. При этом текущий дизайн, отмечает Геннадий Онищенко, полностью удовлетворяет нормы законодательства. Именно поэтому производитель не понесет никакой ответственности за ошибку артиста, ведь это не его вина.Напомним, недавно известный исполнитель Бари Алибасов оказался в больнице. Артист хотел выпить прохладительный напиток, но вместо него взял средство для прочистки труб. Из-за этого у него были диагностированы ожоги пищевода и желудка четвертой и второй степени соответственно, а также пострадали дыхательные пути. Медики ввели пациента в медикаментозный сон.