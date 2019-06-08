Ира Пинчук проболталась, что у Тани Мусульбес появился новый мужчина
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук заявила, что ее лучшая приятельница Татьяна Мусульбес на самом деле не так уж сильно переживает размолвку с Виктором Литвиновым. По словам длинноволосой красавицы, у ее подруги появился новый мужчина.
Для интернет-пользователей уже давно не является секретом тот факт, что в звездном семействе Мусульбес и Литвинова на самом деле не все так хорошо, как до недавнего времени утверждала Пинчук. Выяснилось, что Татьяна и Виктор поругались и теперь живут порознь. К слову, пока супруги держат в секрете причину конфликта, однако мужчина уже начал пытаться «вымолить» у избранницы прощение.
Недавно Пинчук опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, в которых, судя по всему, совершенно случайно проговорилась о личной жизни Мусульбес. В коротких видеороликах Ирина сболтнула о том, что у Татьяны появился другой мужчина, и именно поэтому она не страдает из-за ссоры с Литвиновым.
Стоит отметить, что спустя несколько часов Пинчук поспешила удалить Stories, в которых раскрывает секреты Мусульбес, однако подписчики брюнетки уже успели обсудить заявления Ирины в социальных сетях.
К слову, сейчас фолловеры убеждены в том, что Мусульбес и Литвинов поссорились из-за измен Татьяны. По мнению читателей, Виктор узнал о том, что жена начала «ходить налево» в Москве, пока он решал проблемы в Одессе, и нагрубил возлюбленной.
А сейчас Литвинов, осознав, что перегнул палку, начал просить поклонников помочь ему «вымолить» прощение у Мусульбес.
Для интернет-пользователей уже давно не является секретом тот факт, что в звездном семействе Мусульбес и Литвинова на самом деле не все так хорошо, как до недавнего времени утверждала Пинчук. Выяснилось, что Татьяна и Виктор поругались и теперь живут порознь. К слову, пока супруги держат в секрете причину конфликта, однако мужчина уже начал пытаться «вымолить» у избранницы прощение.
Недавно Пинчук опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько свежих Stories, в которых, судя по всему, совершенно случайно проговорилась о личной жизни Мусульбес. В коротких видеороликах Ирина сболтнула о том, что у Татьяны появился другой мужчина, и именно поэтому она не страдает из-за ссоры с Литвиновым.
Стоит отметить, что спустя несколько часов Пинчук поспешила удалить Stories, в которых раскрывает секреты Мусульбес, однако подписчики брюнетки уже успели обсудить заявления Ирины в социальных сетях.
К слову, сейчас фолловеры убеждены в том, что Мусульбес и Литвинов поссорились из-за измен Татьяны. По мнению читателей, Виктор узнал о том, что жена начала «ходить налево» в Москве, пока он решал проблемы в Одессе, и нагрубил возлюбленной.
А сейчас Литвинов, осознав, что перегнул палку, начал просить поклонников помочь ему «вымолить» прощение у Мусульбес.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:19