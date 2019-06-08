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Настя Каменских поделилась откровенным фото из бассейна

Настя Каменских обнародовала на своей странице в Instagram откровенное фото. На снимке звезда позирует в бассейне на матрасе топлесс, лежа лицом вниз.
Настя Каменских поделилась откровенным фото из бассейна

Поклонники заметили, что фотографию сделал Алексей Потапенко, с которым Каменских недавно вернулась из свадебного путешествия. Пара долгое время скрывала отношения, решив рассказать о них за несколько дней до женитьбы. На снимке певица лежит на небольшом матрасе, плавая в бассейне. Фанаты отметили, что празднование свадьбы и отпуск никак не отразились на фигуре Каменских.

В прессе ранее появились слухи о возможной беременности Насти Каменских, но она их сразу же опровергла. Потап в своей новой композиции, представленной за день до свадьбы, намекнул, что пара все же планирует заводить детей. Публикация с полуобнаженной певицей за считанные часы собрала более 200 тысяч лайков и массу комментариев.



 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:08

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