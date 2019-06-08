Агроном погиб от удара винтом вертолета на Кубани
На Кубани агроном погиб в результате удара лопастью винта вертолета во время дозаправки. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
Трагический инцидент произошел в Абинском районе между станицей Мингрельской и хутором Красный Октябрь около половины девятого вечера. Вертолет Ми-2, экипаж которого занимался опрыскиванием полей, выполнял дозаправку. Во время этого процесса агроном попал под лопасть винта машины и погиб на месте от полученной травмы, не совместимой с жизнью. По делу проводится проверка. Решается вопрос об открытии уголовного дела.
Ранее в реке Кубань нашли труп неизвестного человека. Его заметили люди, находившиеся на побережье. Так как тело плавало вдали от берега, очевидцам пришлось вызвать спасателей, дабы те вытащили умершего на сушу.
Трагический инцидент произошел в Абинском районе между станицей Мингрельской и хутором Красный Октябрь около половины девятого вечера. Вертолет Ми-2, экипаж которого занимался опрыскиванием полей, выполнял дозаправку. Во время этого процесса агроном попал под лопасть винта машины и погиб на месте от полученной травмы, не совместимой с жизнью. По делу проводится проверка. Решается вопрос об открытии уголовного дела.
Ранее в реке Кубань нашли труп неизвестного человека. Его заметили люди, находившиеся на побережье. Так как тело плавало вдали от берега, очевидцам пришлось вызвать спасателей, дабы те вытащили умершего на сушу.
Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:49