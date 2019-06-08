Агроном погиб от удара винтом вертолета на Кубани





Трагический инцидент произошел в Абинском районе между станицей Мингрельской и хутором Красный Октябрь около половины девятого вечера. Вертолет Ми-2, экипаж которого занимался опрыскиванием полей, выполнял дозаправку. Во время этого процесса агроном попал под лопасть винта машины и погиб на месте от полученной травмы, не совместимой с жизнью. По делу проводится проверка. Решается вопрос об открытии уголовного дела.Ранее в реке Кубань нашли труп неизвестного человека. Его заметили люди, находившиеся на побережье. Так как тело плавало вдали от берега, очевидцам пришлось вызвать спасателей, дабы те вытащили умершего на сушу.