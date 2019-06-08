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«Побудочная веселуха»: Максим Галкин показал, как развлекает детей по утрам

Известный российский телеведущий и комик Максим Галкин разместил очередное семейное видео. Супруг Аллы Пугачевой показал «побудочную веселуху» и продемонстрировал, как он развлекает детей по утрам, а также отметил, что его жена осталась недовольна.
«Побудочная веселуха»: Максим Галкин показал, как развлекает детей по утрам

Об этом Максим Галкин сообщил на своей странице в Instagram. Там он разместил очередное семейное видео с участием Гарри и Лизы. «9:00. Побудочная веселуха! Встаем! Погодка – люкс!» - именно таким комментарием комик сопроводил данную публикацию. С самого начала супруг Аллы Пугачевой отметил, что буквально недавно вернулся с премии «МУЗ-ТВ», поэтому он все еще чувствует усталость. Затем он обратился к своим детям и начал их веселить, копируя голос Бабы-Яги. 5-летние Гарри и Лиза начали заливаться смехом и не могли остановиться. В конце видео за кадром появилась Примадонна и очень коротко прокомментировала эту ситуацию: «Бред».

Подписчики Максима Галкина отметили, что супруг Аллы Пугачевой является отличным отцом, ведь всегда готов повеселить и рассмешить своих детей. Некоторые изумились тем фактом, что у знаменитости остались силы на подобное времяпрепровождение с Лизой и Гарри, тем более в 9:00. Ведь еще прошлой ночью он являлся ведущим премии «МУЗ-ТВ», а она закончилась достаточно поздно. Поклонники звездного семейства пожелали всем им крепкого здоровья и счастья.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:48

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