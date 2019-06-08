Бари Алибасов-младший рассказал о положительных сдвигах в состоянии здоровья его отца

«На данный момент проблемы с ожогами в кишечнике, врачи борются с ними. Если ожоги неправильно срастаются, то происходит непроходимость, закупорится всё. С этим справиться очень тяжело», - поясняет сын продюсера.





Сын известного продюсера Бари Алибасов-младший сообщил журналистам, что состояние отца стабильное, но всё ещё тяжёлое. Медикаментозный сон продолжается, и о положительной или отрицательной динамике выздоровления можно будет говорить только в понедельник 10 июня.На данный момент врачам удалось справиться с химическими ожогами лёгких и дыхательных путей, и Бари Алибасов уже дышит самостоятельно. Дальнейшее лечение направлено на пищеварительную систему. Последствия сильных ожогов пищевода, желудка и кишечника пока не удаётся нейтрализовать. Только в понедельник врачам до конца станет ясно, можно ли будет справиться медикаментозно или же потребуется оперативное вмешательство.В реанимацию НИИ им. Н.В. Склифосовского Бари Алибасов попал, выпив средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. Родственники пострадавшего собираются подавать в суд на производителя данной бытовой химии.