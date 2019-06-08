Бари Алибасов-младший рассказал о положительных сдвигах в состоянии здоровья его отца
Сын известного продюсера Бари Алибасов-младший сообщил журналистам, что состояние отца стабильное, но всё ещё тяжёлое. Медикаментозный сон продолжается, и о положительной или отрицательной динамике выздоровления можно будет говорить только в понедельник 10 июня.
На данный момент врачам удалось справиться с химическими ожогами лёгких и дыхательных путей, и Бари Алибасов уже дышит самостоятельно. Дальнейшее лечение направлено на пищеварительную систему. Последствия сильных ожогов пищевода, желудка и кишечника пока не удаётся нейтрализовать. Только в понедельник врачам до конца станет ясно, можно ли будет справиться медикаментозно или же потребуется оперативное вмешательство.
В реанимацию НИИ им. Н.В. Склифосовского Бари Алибасов попал, выпив средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. Родственники пострадавшего собираются подавать в суд на производителя данной бытовой химии.
На данный момент врачам удалось справиться с химическими ожогами лёгких и дыхательных путей, и Бари Алибасов уже дышит самостоятельно. Дальнейшее лечение направлено на пищеварительную систему. Последствия сильных ожогов пищевода, желудка и кишечника пока не удаётся нейтрализовать. Только в понедельник врачам до конца станет ясно, можно ли будет справиться медикаментозно или же потребуется оперативное вмешательство.
«На данный момент проблемы с ожогами в кишечнике, врачи борются с ними. Если ожоги неправильно срастаются, то происходит непроходимость, закупорится всё. С этим справиться очень тяжело», - поясняет сын продюсера.
В реанимацию НИИ им. Н.В. Склифосовского Бари Алибасов попал, выпив средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. Родственники пострадавшего собираются подавать в суд на производителя данной бытовой химии.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:05