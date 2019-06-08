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Бари Алибасов-младший рассказал о положительных сдвигах в состоянии здоровья его отца

Сын известного продюсера Бари Алибасов-младший сообщил журналистам, что состояние отца стабильное, но всё ещё тяжёлое. Медикаментозный сон продолжается, и о положительной или отрицательной динамике выздоровления можно будет говорить только в понедельник 10 июня.
Бари Алибасов-младший рассказал о положительных сдвигах в состоянии здоровья его отца

На данный момент врачам удалось справиться с химическими ожогами лёгких и дыхательных путей, и Бари Алибасов уже дышит самостоятельно. Дальнейшее лечение направлено на пищеварительную систему. Последствия сильных ожогов пищевода, желудка и кишечника пока не удаётся нейтрализовать. Только в понедельник врачам до конца станет ясно, можно ли будет справиться медикаментозно или же потребуется оперативное вмешательство.

«На данный момент проблемы с ожогами в кишечнике, врачи борются с ними. Если ожоги неправильно срастаются, то происходит непроходимость, закупорится всё. С этим справиться очень тяжело», - поясняет сын продюсера.

Бари Алибасов-младший рассказал о положительных сдвигах в состоянии здоровья его отца

В реанимацию НИИ им. Н.В. Склифосовского Бари Алибасов попал, выпив средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком. Родственники пострадавшего собираются подавать в суд на производителя данной бытовой химии.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:05

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