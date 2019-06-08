Орешкин: У РФ и Белоруссии может появиться единая валюта





По его словам, введение единой валюты прописано в союзном договоре взаимодействия двух государств. Пока представители центральных банков стран встречаются и обсуждают предполагаемые варианты реализации этого проекта. Орешкин также отметил, что экономисты сейчас выбирают время, когда можно внедрить единую валюту.Поставят точку в этом вопросе президенты России и Белоруссии. Александр Лукашенко прежде отрицательно высказался о вводе российского рубля в стране. Он считает, что новой валютой должен быть новый рубль. До этого во время ПМЭФ-2019 глава РФ Владимир Путин прокомментировал идею объединения России и Белоруссии в единую страну. Президент назвал русских и белорусов единым народом, но о соединении государств речи быть не может.