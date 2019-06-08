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Меган Маркл впервые после родов появилась на официальном мероприятии

Ставшая матерью Меган Маркл появилась на официального характера мероприятии. Герцогиня Сассекская в паре с членами королевской семьи впервые после родов приняла участие в марше в честь дня рождения монарха, который неизменно празднуется в Британии.
Меган Маркл впервые после родов появилась на официальном мероприятии

В Лондон уже прибыли члены королевской семьи, чтобы посетить плац-парад конной гвардии. На публике появится Меган Маркл, для которой данное мероприятие станет первым после рождения сына Арчи. Очевидцы заметили автомобиль герцогини Сассекской у места события. По случаю уже второго в этом году дня рождения Елизаветы II супруга принца Гарри выбрала наряд темно-синего цвета.

Кейт Миддлтон тоже замечена в автомобиле, через окна которого поклонники рассмотрели эффектный желтый наряд и шляпку в тон. В церемонии окажутся задействованы 1,4 тысячи солдат, 200 лошадей и сотни музыкантов.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:52

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