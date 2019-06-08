Меган Маркл впервые после родов появилась на официальном мероприятии

В Лондон уже прибыли члены королевской семьи, чтобы посетить плац-парад конной гвардии. На публике появится Меган Маркл, для которой данное мероприятие станет первым после рождения сына Арчи. Очевидцы заметили автомобиль герцогини Сассекской у места события. По случаю уже второго в этом году дня рождения Елизаветы II супруга принца Гарри выбрала наряд темно-синего цвета.Кейт Миддлтон тоже замечена в автомобиле, через окна которого поклонники рассмотрели эффектный желтый наряд и шляпку в тон. В церемонии окажутся задействованы 1,4 тысячи солдат, 200 лошадей и сотни музыкантов.