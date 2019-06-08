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В Сети опубликовали рендер новой Skoda Octavia 2020

Независимые дизайнеры на основании недавних шпионских снимков создали рендер новой Skoda Octavia 2020 и опубликовали его в Сети. Ожидаемая новинка в кузове седана получит обновленные фары, радиаторную решетку и задние фонари.
В Сети опубликовали рендер новой Skoda Octavia 2020

Прошлые изменения дизайна в Skoda Octavia не всеми были восприняты положительно, поэтому чешский автобренд решил вернутся к классическим решениям данной модельной линейки. Опубликованный в Сети рендер автомобиля 2020 модельного года был основан на немногих доступных шпионских снимках, приоткрывающих завесу тайны над данной ожидаемой новинкой.

Новая Skoda Octavia, по мнению дизайнеров, получит более широкую радиаторную решетку, похожую на Superb, и спортивное оформление задней части, включая светодиодные фонари. Последние стали значительно уже и имеют треугольный внешний край. Боковая часть кузова мало отличается от всех предыдущих модельных годов. Передок новинки получит более плавные линии, но в нем четко прослеживается преемственность дизайна.

Также недавно стали известны возможные варианты моторной гаммы Skoda Octavia 2020. Автомобиль может иметь 1,0-, 1,5- и 2,0-литровые бензиновые двигатели с турбонаддувом. Кроме того, покупателям предложат два дизельных варианта: 1,6- и 2,0-литровый.

Презентация Skoda Octavia 2020 должна состояться уже в сентябре в рамках Франкфуртского автосалона. Там бренд представит данную модель в корпусе хэтчбека.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:26

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