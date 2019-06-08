Электрокары от Rivian смогут подзаряжать друг друга





Как отметил пребывающий на должности гендиректора Rivian Роберт Скэриндж, пробег электрических внедорожников компании будет увеличен за счет возможности подзарядки между машинами, а также благодаря дополнительной батарее. Разработчики внесли данную функцию на случай, если поблизости нет других зарядных станций, к примеру, в сельской местности или же на территории нацпарка. Вспомогательная батарея встроена в кузов пикапа, куда выведены все контактные контуры, а также система охлаждения. В патенте описывается установка нескольких видов блока аккумуляторов: вертикального и горизонтального.Представители Rivian раскрыли две модели — R1S и R1T, оборудованные четырьмя электродвигателями, способными на одной подзарядке проехать 645 км. Третьей новинкой станет хэтчбек в стиле авто для ралли-кросса.