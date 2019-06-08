Электрокары от Rivian смогут подзаряжать друг друга
Разработчики электрокаров Rivian нашли способ внедрения в авто возможности подзарядиться друг от друга. Также обновленные модели будут оснащены вспомогательной батареей.
Как отметил пребывающий на должности гендиректора Rivian Роберт Скэриндж, пробег электрических внедорожников компании будет увеличен за счет возможности подзарядки между машинами, а также благодаря дополнительной батарее. Разработчики внесли данную функцию на случай, если поблизости нет других зарядных станций, к примеру, в сельской местности или же на территории нацпарка. Вспомогательная батарея встроена в кузов пикапа, куда выведены все контактные контуры, а также система охлаждения. В патенте описывается установка нескольких видов блока аккумуляторов: вертикального и горизонтального.
Представители Rivian раскрыли две модели — R1S и R1T, оборудованные четырьмя электродвигателями, способными на одной подзарядке проехать 645 км. Третьей новинкой станет хэтчбек в стиле авто для ралли-кросса.
Как отметил пребывающий на должности гендиректора Rivian Роберт Скэриндж, пробег электрических внедорожников компании будет увеличен за счет возможности подзарядки между машинами, а также благодаря дополнительной батарее. Разработчики внесли данную функцию на случай, если поблизости нет других зарядных станций, к примеру, в сельской местности или же на территории нацпарка. Вспомогательная батарея встроена в кузов пикапа, куда выведены все контактные контуры, а также система охлаждения. В патенте описывается установка нескольких видов блока аккумуляторов: вертикального и горизонтального.
Представители Rivian раскрыли две модели — R1S и R1T, оборудованные четырьмя электродвигателями, способными на одной подзарядке проехать 645 км. Третьей новинкой станет хэтчбек в стиле авто для ралли-кросса.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:57