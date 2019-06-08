Анастасия Костенко опубликовала в Instagram новый снимок с Дмитрием Тарасовым

Известно, что на сегодняшний день звездное семейство Костенко и Тарасова отдыхает в Турции, куда они на днях прилетели в компании 10-месячной Миланы и старшей дочери спортсмена от первого брака 9-летней Ангелины. Сейчас и Анастасия, и Дмитрий делятся с подписчиками яркими кадрами и Stories, на которых демонстрируют свой активный отдых.Вчера Костенко опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, которая совершенно неожиданно вызвала среди фолловеров массу насмешек и негативных комментариев. На снимке Анастасия запечатлена в синем полосатом костюме, шлепанцах и с мокрыми волосами. Именно внешний вид модели, как оказалось, совсем не понравился читателям.Один за другим интернет-пользователи принялись в пух и прах разносить внешность Костенко, а кое-кто в очередной раз указал на то, что у молодой мамочки напрочь отсутствует вкус. Некоторые подписчики посоветовали Анастасии, по возвращению в Москву, обратиться за помощью к профессиональному стилисту, чтобы он научил ее подбирать наряды не только для различных светских мероприятий, но и для отпуска.Не упустили из виду недоброжелатели Костенко и Тарасова и неухоженные, по их словам, пятки 25-летней модели. По мнению хейтеров, молодая мамочка опять опозорила своего мужа.