Эксперты оценили риски для здоровья от энергетических напитков
Федеральный институт оценки рисков Германии провел исследование, где установил влияние энергетических напитков на здоровье людей. При употреблении их в объеме более 1 литра наблюдаются умеренные и серьезные проблемы с организмом.
Энергетические напитки сейчас популярны во всем мире, поэтому ученые начинают уделять данному вопросу все больше внимания. Эксперты из Германии провели исследование и установили, какие риски для здоровья несет употребление данных веществ. Умеренное количество, выпитое молодыми и здоровыми людьми, не приводило к значимым последствиям, они начинались с 1 литра. В таком случае у них диагностировали учащенное сердцебиение, одышку, мышечную дрожь, тошноту, беспокойство и нервозность. В отдельных случаях также были зафиксированы значительные изменения в электрокардиограмме.
Во всех энергетических напитках содержится кофеин, он вместе с сахаром составляет их основу и придает им тот самый бодрящий эффект. В данном вопросе важно именно количество данных веществ. Нормативная доза кофеина для здорового человека в молодости – это 3 мг на 1 кг веса тела. Это значит, что при 50 кг максимально допустимая доза – 150 мг. При этом в 0,5 литра энергетического напитка содержится минимум 160 мг. Для здорового мужчины, чей вес превышает 50 кг, это не критично, чего не скажешь о женщине.
Поэтому эксперты посоветовали людям следить за объемом употребления энергетических напитков.
Энергетические напитки сейчас популярны во всем мире, поэтому ученые начинают уделять данному вопросу все больше внимания. Эксперты из Германии провели исследование и установили, какие риски для здоровья несет употребление данных веществ. Умеренное количество, выпитое молодыми и здоровыми людьми, не приводило к значимым последствиям, они начинались с 1 литра. В таком случае у них диагностировали учащенное сердцебиение, одышку, мышечную дрожь, тошноту, беспокойство и нервозность. В отдельных случаях также были зафиксированы значительные изменения в электрокардиограмме.
Во всех энергетических напитках содержится кофеин, он вместе с сахаром составляет их основу и придает им тот самый бодрящий эффект. В данном вопросе важно именно количество данных веществ. Нормативная доза кофеина для здорового человека в молодости – это 3 мг на 1 кг веса тела. Это значит, что при 50 кг максимально допустимая доза – 150 мг. При этом в 0,5 литра энергетического напитка содержится минимум 160 мг. Для здорового мужчины, чей вес превышает 50 кг, это не критично, чего не скажешь о женщине.
Поэтому эксперты посоветовали людям следить за объемом употребления энергетических напитков.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:17