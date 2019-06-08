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Эксперты оценили риски для здоровья от энергетических напитков

Федеральный институт оценки рисков Германии провел исследование, где установил влияние энергетических напитков на здоровье людей. При употреблении их в объеме более 1 литра наблюдаются умеренные и серьезные проблемы с организмом.
Эксперты оценили риски для здоровья от энергетических напитков

Энергетические напитки сейчас популярны во всем мире, поэтому ученые начинают уделять данному вопросу все больше внимания. Эксперты из Германии провели исследование и установили, какие риски для здоровья несет употребление данных веществ. Умеренное количество, выпитое молодыми и здоровыми людьми, не приводило к значимым последствиям, они начинались с 1 литра. В таком случае у них диагностировали учащенное сердцебиение, одышку, мышечную дрожь, тошноту, беспокойство и нервозность. В отдельных случаях также были зафиксированы значительные изменения в электрокардиограмме.

Во всех энергетических напитках содержится кофеин, он вместе с сахаром составляет их основу и придает им тот самый бодрящий эффект. В данном вопросе важно именно количество данных веществ. Нормативная доза кофеина для здорового человека в молодости – это 3 мг на 1 кг веса тела. Это значит, что при 50 кг максимально допустимая доза – 150 мг. При этом в 0,5 литра энергетического напитка содержится минимум 160 мг. Для здорового мужчины, чей вес превышает 50 кг, это не критично, чего не скажешь о женщине.

Поэтому эксперты посоветовали людям следить за объемом употребления энергетических напитков.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:17

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