Ученые: Экзоспутники могут служить домом для инопланетной жизни





Всего было обнаружено около 4 тысяч планет вне Солнечной системы, на которых теоретически может развиваться жизнь. Согласно новому исследованию, спутники, вращающиеся вокруг экзопланет, могут содержать жидкую воду, необходимую для внеземной жизни. По заявлениям ученых, лишь незначительная часть из них в состоянии поддерживать жизнь, существуя в обитаемой зоне. Тем не менее, некоторые планеты, особенно крупные газовые гиганты, способны питать содержащие жидкую воду спутники.Таким образом экзоспутники получают достаточную внутреннюю температуру, что приводит к наличию воды в жидком виде. Фил. Дж. Саттон из Университета Линкольна, уверен, что шансы найти внеземную жизнь увеличиваются, если ученые смогут найти подобные экзоспутники.