Ученые нашли новый радиотрейсер для диагностики 30 видов рака





Радиотрейсер – это препарат, использующийся для подсветки рака с дальнейшей целью получения его снимка с помощью компьютерной томографии (КТ). Для этих целей используются совершенно разные вещества, причем, очень часто для каждой конкретной онкологии нужен собственный образец. Именно поэтому новый радиотрейсер, способный помогать в диагностики 30 видов рака, может позволить существенно повысить эффективность постановки данных диагнозов.Он называется 68Ga-FAPI и нацелен на фибробласты, клетки, составляющие 90% от общей массы опухоли. Ранее данное вещество использовали в качестве первых лекарств для лечения рака, но теперь ему нашли другое применение.Ученые провели диагностику и визуализацию опухолей у 80 человек с 28 разными видами онкологии. В зависимости от рака 68Ga-FAPI по-разному «подсвечивал» его для КТ. Наиболее качественные снимки были сделаны при саркоме, онкологии пищевода, молочной железы, легких и холангиокарциноме. Средняя детализация была при гепатоцеллюлярном и колоректальном раке, раке головы, яичников, поджелудочной железы и простаты. Худшая - феохромацитома, онкология почечных клеток, дифференцированной щитовидной железы, раке желудка и аденоидной кистозной болезни.