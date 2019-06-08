Звезда «Дома-2» Илья Яббаров жалеет о том, что променял Алену Савкину на Риту Ларченко
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров признался, что жалеет о том, что в свое время потерял настоящую любовь, которую ему посчастливилось встретить на проекте. По словам мужчины, только сейчас он понял, какую совершил ошибку, когда променял Алену Савкину (Рапунцель-младшую) на Маргариту Ларченко.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Ильей Яббаровым, в котором он заявил, что только после ухода за ворота осознал свои ошибки. Как утверждает телезнаменитость, он намерен сделать все возможное, чтобы загладить свою вину перед людьми, которых ранее обидел.
Как удалось выяснить, Яббаров и Савкина на самом деле помирились и сейчас вместе занимаются воспитанием общего наследника, однако по поводу бракосочетания пока не говорят, так как не хотят торопить события.
Нужно сказать, что Яббаров не стал объяснять, как ему удалось «вымолить» прощение у Савкиной, однако Илья отметил, что только он во всем виноват, поэтому считает себя «непутевым». К слову, не упустил возможности звезда «Дома-2» затронуть тему и бывших отношений с Маргаритой Ларченко.
По словам Яббарова, он до сих пор так и не понял, почему в свое время променял порядочную девушку на женщину легкого поведения, сообщает Starhit.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Ильей Яббаровым, в котором он заявил, что только после ухода за ворота осознал свои ошибки. Как утверждает телезнаменитость, он намерен сделать все возможное, чтобы загладить свою вину перед людьми, которых ранее обидел.
Как удалось выяснить, Яббаров и Савкина на самом деле помирились и сейчас вместе занимаются воспитанием общего наследника, однако по поводу бракосочетания пока не говорят, так как не хотят торопить события.
«От такой женщины, как Алена, можно иметь и не одного ребенка и быть уверенным в том, что она станет самой лучшей мамой. Кроме того, она прекрасная хозяйка», - подчеркнул экс-герой телепроекта «Дом-2».
Нужно сказать, что Яббаров не стал объяснять, как ему удалось «вымолить» прощение у Савкиной, однако Илья отметил, что только он во всем виноват, поэтому считает себя «непутевым». К слову, не упустил возможности звезда «Дома-2» затронуть тему и бывших отношений с Маргаритой Ларченко.
По словам Яббарова, он до сих пор так и не понял, почему в свое время променял порядочную девушку на женщину легкого поведения, сообщает Starhit.
«Знаете, иногда задумываюсь: как я мог все это натворить?» - добавил Илья.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:28