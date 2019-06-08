Звезда «Дома-2» Илья Яббаров жалеет о том, что променял Алену Савкину на Риту Ларченко

«От такой женщины, как Алена, можно иметь и не одного ребенка и быть уверенным в том, что она станет самой лучшей мамой. Кроме того, она прекрасная хозяйка», - подчеркнул экс-герой телепроекта «Дом-2».

«Знаете, иногда задумываюсь: как я мог все это натворить?» - добавил Илья.



