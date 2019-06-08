Эксперты из Microsoft предлагают взломать облачное хранилище





Компания не поощряет атаки на свой продукт, но хочет, чтобы эксперты больше времени проводили в поисках дыр флагманского облачного сервиса. Таким образом Microsoft сможет узнавать о недостатках работы программы и исправлять их. Многие “белые” хакеры занимаются такой работой для старых продуктов компании, например, Windows Office и браузеров. Директор общественных программ в Центре реагирования на безопасность Microsoft Кимберли Прайс уверена, что таких экспертов недостаточно для работы с Azure. Компания планирует исправить это в несколько шагов, однозначно заявив, что не будет подавать судебный иск против исследователей. Сама система поощрений будет похожа на игру, которая даст большие льготы благодаря поиску ошибок.В настоящее время Microsoft предлагает выплаты за информацию об ошибках в Azure, но предложение не получает достаточного отклика. Переход к облачным вычислениям меняет кибербезопасность, открывая новые возможности и задачи. Один из самых больших рисков заключается в том, что Microsoft теперь предоставляет сервисы для клиентов в своем облаке, поэтому нуждается в защите.