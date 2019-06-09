Ssang Yong выпустила лимитированный кроссовер Tivoli Green Sound





Лимитированная серия компактного кроссовера отличается оригинальным внешним видом и установленной на борту премиальной аудиосистемой. Звуковая аппаратура от Kenwood с активным сабвуфером KSC-SW11 порадует любителей хорошего звука, а наружный дизайн авто ярко выделит на фоне других автомобилей. Паркетник выпущен в черном цвете с броской желтой крышей. Также дизайн дополняют тонированные 18-дюймовые диски, серебристые вставки на бамперах и измененная светодиодная оптика.Под капотом Tivoli установлен 1,6-литровый двигатель на дизельном или бензиновом топливе. Можно также выбрать автоматическую или ручную коробку передач на шесть ступеней. Внутри Tivoli Green Sound установили самый современный информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном с 6,8-дюймовой диагональю.Сообщается, что выпустили 100 экземпляров этой модели, и на данный момент их можно приобрести только в Италии.