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Ssang Yong выпустила лимитированный кроссовер Tivoli Green Sound

Ssang Yong выпустила специальную лимитированную серию авто для любителей музыки. Новинку назвали Tivoli Green Sound. Пока компактный кроссовер поступил в продажу только в Италии.
Ssang Yong выпустила лимитированный кроссовер Tivoli Green Sound

Лимитированная серия компактного кроссовера отличается оригинальным внешним видом и установленной на борту премиальной аудиосистемой. Звуковая аппаратура от Kenwood с активным сабвуфером KSC-SW11 порадует любителей хорошего звука, а наружный дизайн авто ярко выделит на фоне других автомобилей. Паркетник выпущен в черном цвете с броской желтой крышей. Также дизайн дополняют тонированные 18-дюймовые диски, серебристые вставки на бамперах и измененная светодиодная оптика.

Под капотом Tivoli установлен 1,6-литровый двигатель на дизельном или бензиновом топливе. Можно также выбрать автоматическую или ручную коробку передач на шесть ступеней. Внутри Tivoli Green Sound установили самый современный информационно-развлекательный комплекс с сенсорным экраном с 6,8-дюймовой диагональю.

Сообщается, что выпустили 100 экземпляров этой модели, и на данный момент их можно приобрести только в Италии.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 01:05

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