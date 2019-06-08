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Эксперт назвал самую перспективою сферу для стартапов в России

Нарек Сираканян рассказал о самых перспективных сферах экономики России, открытых для смелых идей. Эксперт считает, что больше всего для стартапов в РФ подходит IT-сектор, ведь в стране множество талантливых программистов, способных реализовать грандиозные проекты.
Эксперт назвал самую перспективою сферу для стартапов в России

Президент Sessia LLC и председатель правления Freedom Group Нарек Сираканян побывал на Петербургском международном экономическом форуме, где рассказал о том, какую сферу экономики России он считает самой перспективной для стартапов. По мнению эксперта, сама суть подобных проектов говорит о том, что они могут быть реализованы в любой отрасли, но на практике все иначе.

Для стартапа важно иметь платежеспособный спрос целевых потребителей, профессионалов, способных воплотить идею в жизнь, а также относительно слабую конкуренцию. Учитывая все эти факторы эксперт выделил IT-сектор. В России, отмечает он, множество талантливых программистов, имеющих знания и квалификацию мирового уровня.

Несмотря на это, главная проблема любого стартапа, даже в сфере IT – это подбор команды. Это требует времени, денег и лидерских качеств. Нельзя забывать и про финансирование, ведь без него невозможно нанять квалифицированных специалистов. Президент Sessia LLC посоветовал людям акцентировать внимание на помощи уже существующим компаниям, ведь они постоянно открыты для идей по увеличению доходов и снижению издержек.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:13

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