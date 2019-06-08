Фигуристка Алина Загитова продемонстрировала фрагмент новой программы

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выполнила каскад тройной лутц - тройной тулуп под песню Билли Айлиш “Bad guy”. На опубликованном видео фигуристка запечатлена во время тренировки на льду, а в зале находится минимум зрителей. Поклонники в комментариях выразили свой восторг постановкой и отметили четкие движения спортсменки.Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз отметил, что Загитова в новом сезоне будет катать под песню “Bad guy” показательную программу. Этот хит является любимым и у другой российской фигуристки — Евгении Медведевой. Отвечая на обвинения в краже идеи постановщик отметил, что не видел интервью Медведевой, которая рассказывала о своей любимой песне.