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Фигуристка Алина Загитова продемонстрировала фрагмент новой программы

На своей странице в сети Instagram российская фигуристка Алина Загитова продемонстрировала фрагмент новой программы. Артистка выступила под нашумевшую песню американской певицы Билли Айлиш “Bad guy”.
Фигуристка Алина Загитова продемонстрировала фрагмент новой программы

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выполнила каскад тройной лутц - тройной тулуп под песню Билли Айлиш “Bad guy”. На опубликованном видео фигуристка запечатлена во время тренировки на льду, а в зале находится минимум зрителей. Поклонники в комментариях выразили свой восторг постановкой и отметили четкие движения спортсменки.

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз отметил, что Загитова в новом сезоне будет катать под песню “Bad guy” показательную программу. Этот хит является любимым и у другой российской фигуристки — Евгении Медведевой. Отвечая на обвинения в краже идеи постановщик отметил, что не видел интервью Медведевой, которая рассказывала о своей любимой песне.



 
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Спорт
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00

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