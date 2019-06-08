Премия "МУЗ-ТВ": Cоставлен список самых интересных нарядов гостей





Еще до начала мероприятия в прессе появились сведения о том, что в текущем году на премию приедет огромное количество украинских артистов. Среди них самыми яркими оказались Вера Бежнева, Ани Лорак, Светлана Лобода и Maruv. Певец ALEKSEEV решил порадовать публику новой композицией «Как ты там». Еще один украинский исполнитель Макс Барских появился сразу в нескольких номинациях. Даже группа KAZKA попала в шорт-лист премии, но так и не появилась на мероприятии. Artik & Asti были номинированы на звание «Лучшей поп-группы» вместе с дуэтом «Время и Стекло». Последние также решили не приезжать на вручение премии.По традиции, вручение премии началось с прохода по красной ковровой дорожке. Первыми на ней появились Филипп Киркоров, Егор Крид, Юлия Барановская и Ани Лорак. Полина Гагарина решила прийти на мероприятие вместе с супругом Дмитрием Исхаковым. Валерия Меладзе сопровождала его возлюбленная Альбина Джанабаева. Ведущими мероприятия по традиции стали Лера Кудрявцева и Ксения Собчак, к которым присоединились Максим Галкин и Александр Ревва.Вручение премий началось с номинации «Прорыв года. В ней победил Zivert, представивший композицию Life. Не обошлось и без похвалы для Филиппа Киркорова, в минувшем году вернувшего популярность благодаря шлягеру «Цвет настроения синий». Примечательно, что накануне премии «МУЗ-ТВ» 2016 года певец официально отказался от всех наград, последовав примеру Григория Лепса. Тогда он заявил, что молодые артисты должны получить доступ к главным призам российского шоу-бизнеса, а его почетным «ветеранам» стоит подвинуться. В 2016 году он получил три «тарелки».В текущем году лучшим исполнителем в очередной раз стал Филипп Киркоров, которого также отметили за лучшую песню и дуэт с Егором Кридом. Среди представительниц прекрасного пола зрители решили выбрать Светлану Лободу. Лучшим видеоклипом была признана работа Александра Реввы на песню «Чика». Новую премию «Трендсеттер Яндекс.Эфира» получил Егор Крид, который чаще всего был в трендах чарта «Яндекс. Музыки». Премией за вклад в развитие российского хип-хопа решили почтить память Децла. Похожую награду получила и Лолита Милявская.Полина Гагарина решила удивить поклонников платьем, выполненным из сверкающей фиолетовой ткани с розовыми вставками. За певицей во время прохода по красной ковровой дорожке следовал длинный шлейф, подчеркивающий стиль наряда. На ногах у нее были туфли с открытым верхом и высокой шпилькой. Гагарина решила аккуратно уложить волосы, не акцентируя внимание на них. На шее у нее красовалось небольшое колье с драгоценными камнями.Яна Рудковская пришла на мероприятие в пышном платье пастельного розового цвета. Дополнением к образу стал длинный шлейф, являющийся одним из основных вечерних трендов. Рудковская также решила сделать мягкий и нежный маккияж, подчеркивающий женственные черты ее лица. На ногах у нее были легкие босоножки с относительно небольшим каблуком.Рита Дакота удивила гостей и телезрителей оранжевым платьем в фиолетовую полоску. Особое внимание мужской половины привлекло глубокое декольте певицы. Многие назвали ее образ «оригинальным», так как ее коллеги в большинстве предпочли строгие и однотонные наряды, почти не выделяющиеся на фоне остальных.Ольга Серябкина решила не экспериментировать и надела короткое черное платье. Несмотря на это, ее стройная фигура сразу привлекла внимание фотографов. Образ звезды получил одобрение и среди коллег, которые отметили, что краткость является сестрой таланта, которым определенно обладает Серябкина.Ани Лорак выбрала для церемонии строгое черное платье, подчеркивающее сексуальные формы певицы. Дополнением к образу стал нюдовый макияж, подчеркнувший нежные черты лица артистки. Маша Малиновская решила специально пошить платье для мероприятия, выполненного в черном цвете.Среди мужчин самый яркий образ был у короля российской эстрады Филиппа Киркорова. На красной дорожке он появился в блестящем спортивном костюме, дополненном кроссовками красного цвета. По его словам, он долго выбирал образ, но остановился именно на повседневном наряде в сочетании со стильными аксессуарами и прической.