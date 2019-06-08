Путин назвал Зеленского хорошим актером и объяснил отсутствие поздравлений
Владимир Путин рассказал о своем отношении к Владимиру Зеленскому и объяснил, почему не поздравил его с победой на выборах. Президент РФ отметил, что новый глава Украины продолжает агрессивную риторику предшественников, а также отметил, что тот является хорошим актером.
По мнению Владимира Путина, еще слишком рано делать какие-то выводы относительно будущих отношений между Москвой и Киевом. Глава РФ отметил, что совершенно не знает Владимира Зеленского, но надеется, что они получат возможность познакомиться и узнать друг друга. При этом президент России назвал своего коллегу хорошим актером и заметил, что для этого необходим большой талант, но для управления государством нужны совсем другие навыки.
Далее Владимир Путин объяснил, почему он решил лично не поздравлять новоизбранного главу Украины с победой на выборах. Такое поведение связано с тем, что Владимир Зеленский продолжает агрессивную риторику своих предшественников, что определенно не настраивает других на конструктивный лад.
Также глава России отметил, что он не отказывался от встречи или переговоров с украинским коллегой. Ведь сложно отказаться от того, чего тебе даже не предлагали, закончил президент РФ.
Напомним, недавно Владимир Зеленский совершил свой первый официальный визит в ЕС. Там новоизбранный президент предложил европейским партнерам продолжить политику санкций и давления на Москву.
По мнению Владимира Путина, еще слишком рано делать какие-то выводы относительно будущих отношений между Москвой и Киевом. Глава РФ отметил, что совершенно не знает Владимира Зеленского, но надеется, что они получат возможность познакомиться и узнать друг друга. При этом президент России назвал своего коллегу хорошим актером и заметил, что для этого необходим большой талант, но для управления государством нужны совсем другие навыки.
Далее Владимир Путин объяснил, почему он решил лично не поздравлять новоизбранного главу Украины с победой на выборах. Такое поведение связано с тем, что Владимир Зеленский продолжает агрессивную риторику своих предшественников, что определенно не настраивает других на конструктивный лад.
Также глава России отметил, что он не отказывался от встречи или переговоров с украинским коллегой. Ведь сложно отказаться от того, чего тебе даже не предлагали, закончил президент РФ.
Напомним, недавно Владимир Зеленский совершил свой первый официальный визит в ЕС. Там новоизбранный президент предложил европейским партнерам продолжить политику санкций и давления на Москву.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:40