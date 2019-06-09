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Жители 70 стран выберут имена планетным системам

Около 70 звездных систем получат названия, которые подберут жители разных стран мира. О начале масштабного конкурса NameExoWorlds заявили представители Международного астрономического союза.
Жители 70 стран выберут имена планетным системам

В каждом из 70 государств-участников будет собран спецкомитет, согласно которому будет определен окончательный выбор. Россияне смогут назвать оранжевого карлика НАТ-Р-3 и вращающуюся вокруг него экзопланету НАТ-Р-3b. Данные космические объекты расположились в созвездии Большой Медведицы. Астрономы подобрали объекты для стран-участниц таким образом, чтобы их можно было рассмотреть посредством использования любительского телескопа.

Все необходимые мероприятия для выбора названия состоятся в период с июня по ноябрь 2019 года, а окончательное решение примут при помощи голосования. На данный момент все обнаруженные объекты получают стандартные наименования, куда включены порядковые номера.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:32

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