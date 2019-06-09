Джордж Мартин и FromSoftware выпустят игру Elden Ring





Джордж Мартин прославился после выхода на экраны сериала «Игра престолов», который был снят на основе его произведений. Впервые о том, что Джордж Мартин сотрудничает с создателями видеоигр, заговорили в конце марта этого года.Слухи о том, что он принимал участие в разработке новой компьютерной игры Elden Ring, были подтверждены. Из-за сбоев в работе сайта Bandai Namco пользователи Сети получили возможность посмотреть на постер к этой игре до ее официальной презентации, что только подогрело интерес геймеров.Сообщается, что местом действия игры станет Скандинавия, а по миру можно будет перемещаться верхом на лошади. Игрок будет сражаться с хозяевами крепостей и получать уникальные способности за победу над ними.Ожидается, что в игру можно будет играть на PS4, Xbox One и персональных компьютерах. Официальная презентация состоится на крупнейшей выставке игр Electronic Entertainment Expo (E3), которая пройдет в Лос-Анжелесе 11 июня.