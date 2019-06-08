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Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской мечтает о сестре

На своей странице в сети Instagram Александр Плющенко признался в том, что мечтает о сестре. На опубликованном снимке мальчик запечатлен с новорожденным ребенком на руках.
Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской мечтает о сестре

Несмотря на баснословные заработки, шестилетний наследник Евгения Плющенко и Яны Рудковской грезит о большой семье. В социальных сетях Александр Плющенко признался, что мечтает о сестре, а свою публикацию он дополнил фотографией, на которой запечатлен со спящим младенцем. В комментариях поклонники юного фигуриста заметили на его лице улыбку, которую он редко показывает.

Некоторые фанаты выразили уверенность в том, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская обязательно родят брата или сестру своему сыну. Поклонники также отметили, что блог Александра Плющенко ведет его звездная мать, поэтому предположили, что Рудковская уже готова заявить о беременности.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 23:00

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