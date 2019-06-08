Стилист Леры Кудрявцевой подарил ее дочери похожую на мать куклу

Макс Гор преподнес 9-месячной наследнице Леры Кудрявцевой куклу, которая оказалась точной копией ее звездной матери. Стилист не признается, где он смог приобрести такую игрушку, но отметил, что у ребенка будет запасная “мама” на время гастролей Кудрявцевой. Как известно, дочери телеведущей и Игоря Макарова почти 10 месяцев, поэтому поклонники отметили, что ребенок может кусать игрушку и посоветовали отдать ее, когда наследница подрастет.Фанаты подозревают, что исполненная в образе Леры Кудрявцевой кукла сделана на заказ или изготовлена по счастливой случайности. В социальных сетях фанаты телеведущей отметили, что не прочь приобрести такой же экземпляр.