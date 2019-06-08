Стилист Леры Кудрявцевой подарил ее дочери похожую на мать куклу
Маленькая дочь Леры Кудрявцевой получила неожиданный презент, который ей вручил стилист звезды. Макс Гор продемонстрировал общественности куклу, похожую на ведущую шоу “Секрет на миллион”.
Макс Гор преподнес 9-месячной наследнице Леры Кудрявцевой куклу, которая оказалась точной копией ее звездной матери. Стилист не признается, где он смог приобрести такую игрушку, но отметил, что у ребенка будет запасная “мама” на время гастролей Кудрявцевой. Как известно, дочери телеведущей и Игоря Макарова почти 10 месяцев, поэтому поклонники отметили, что ребенок может кусать игрушку и посоветовали отдать ее, когда наследница подрастет.
Фанаты подозревают, что исполненная в образе Леры Кудрявцевой кукла сделана на заказ или изготовлена по счастливой случайности. В социальных сетях фанаты телеведущей отметили, что не прочь приобрести такой же экземпляр.
Макс Гор преподнес 9-месячной наследнице Леры Кудрявцевой куклу, которая оказалась точной копией ее звездной матери. Стилист не признается, где он смог приобрести такую игрушку, но отметил, что у ребенка будет запасная “мама” на время гастролей Кудрявцевой. Как известно, дочери телеведущей и Игоря Макарова почти 10 месяцев, поэтому поклонники отметили, что ребенок может кусать игрушку и посоветовали отдать ее, когда наследница подрастет.
Фанаты подозревают, что исполненная в образе Леры Кудрявцевой кукла сделана на заказ или изготовлена по счастливой случайности. В социальных сетях фанаты телеведущей отметили, что не прочь приобрести такой же экземпляр.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:35