Дима Билан обращается за помощью к личному астрологу

После премии "МУЗ-ТВ 2019", где Билан одержал победу в номинации за лучшее видео, артист признался журналистам в вере в астрологию. Перенеся тяжёлый перелом ноги, певец всерьёз озаботился своим будущим и обратился за гаданием к специалисту. Исполнитель увлекается ба-цзы, разновидностью фен-шуя, которая подразумевает предсказание судьбы благодаря дате рождения.По мнению Билана, китайская философия не раз спасала его в жизни. Последним большим заявлением астролога стало то, что артист попробует себя в роли композитора. До сих пор он не решался петь собственные песни, однако пишет музыку достаточно давно.Также Билан упомянул о ближайших планах на лето. В Лондоне он сходит на концерты, а по Средиземному морю прокатится на лодке.