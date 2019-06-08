АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Экзоспутники могут служить домом для инопланетной жизни
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Дима Билан обращается за помощью к личному астрологу

Дима Билан рассказал журналистам, что обращается за помощью к личному астрологу. Эксперт предсказал исполнителю будущее успешного композитора.
Дима Билан обращается за помощью к личному астрологу

После премии "МУЗ-ТВ 2019", где Билан одержал победу в номинации за лучшее видео, артист признался журналистам в вере в астрологию. Перенеся тяжёлый перелом ноги, певец всерьёз озаботился своим будущим и обратился за гаданием к специалисту. Исполнитель увлекается ба-цзы, разновидностью фен-шуя, которая подразумевает предсказание судьбы благодаря дате рождения.

По мнению Билана, китайская философия не раз спасала его в жизни. Последним большим заявлением астролога стало то, что артист попробует себя в роли композитора. До сих пор он не решался петь собственные песни, однако пишет музыку достаточно давно.

Также Билан упомянул о ближайших планах на лето. В Лондоне он сходит на концерты, а по Средиземному морю прокатится на лодке.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Орешкин: У РФ и Белоруссии может
Бари Алибасов-младший рассказал о
Электрокары от Rivian смогут
Меган Маркл впервые после родов
Агроном погиб от удара винтом вертолета
Минздрав готовит к регистрации
Стилист Леры Кудрявцевой подарил ее
Бывшую девушку Егора Крида Дарью
В Сети опубликовали рендер новой Skoda
Эксперты оценили риски для здоровья от
Анастасия Костенко опубликовала в
Ученые нашли новый радиотрейсер для
Дима Билан обращается за помощью к
Алла Пугачева удивила публику
Путин назвал Зеленского хорошим актером
Станислав Садальский рассказал о том,
Ученые: Экзоспутники могут служить
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров жалеет о
Эксперты из Microsoft предлагают
Милена Безбородова и Алексей Безус
Эксперт назвал самую перспективою сферу
Премия "МУЗ-ТВ": Cоставлен список самых
Анастасию Макееву обвинили в гомофобии
Nasa подготовили дрон для исследования
Децл получил посмертную награду на
Павел Дуров намерен создать собственный
Мурат Налчаджиоглу показал, как
Представитель Бари Алибасова рассказал
Вице-премьер Борисов рассказал о
Дима Билан отнес себя к тройке
Просмотреть все новости