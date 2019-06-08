Nasa подготовили дрон для исследования Марса
Дрон Nasa прошел все этапы подготовки к миссии по исследованию Марса. Он преодолел ряд испытаний и готов проводить исследования даже в самых труднодоступных местах.
Программа «Марс 2020» подходит к завершающему этапу подготовки. Специалисты работали над тем, чтобы запустить вертолет, который разрабатывали под эту миссию с учетом особенностей атмосферы Красной планеты. Аппарат крайне сложно поднять там в воздух, поскольку атмосфера более разряжена, чем земная.
Дрон испытывали в условиях, которые приближены к марсианским – запускали его в низких температурах вакуумной камеры, а для имитации гравитации закрепили моторизированную лебедку к корпусу устройства.
Специального научного оборудования устанавливать на летающее устройство не будут, но оснастят дрон видеокамерой. Пока эксперты проверяют возможность управления беспилотным аппаратом с Земли. Основной задачей миссии будет исследование кратера Джезеро, где ученые надеются найти признаки существовавшей ранее жизни.
Программа «Марс 2020» подходит к завершающему этапу подготовки. Специалисты работали над тем, чтобы запустить вертолет, который разрабатывали под эту миссию с учетом особенностей атмосферы Красной планеты. Аппарат крайне сложно поднять там в воздух, поскольку атмосфера более разряжена, чем земная.
Дрон испытывали в условиях, которые приближены к марсианским – запускали его в низких температурах вакуумной камеры, а для имитации гравитации закрепили моторизированную лебедку к корпусу устройства.
Специального научного оборудования устанавливать на летающее устройство не будут, но оснастят дрон видеокамерой. Пока эксперты проверяют возможность управления беспилотным аппаратом с Земли. Основной задачей миссии будет исследование кратера Джезеро, где ученые надеются найти признаки существовавшей ранее жизни.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:49