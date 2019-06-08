Nasa подготовили дрон для исследования Марса





Программа «Марс 2020» подходит к завершающему этапу подготовки. Специалисты работали над тем, чтобы запустить вертолет, который разрабатывали под эту миссию с учетом особенностей атмосферы Красной планеты. Аппарат крайне сложно поднять там в воздух, поскольку атмосфера более разряжена, чем земная.Дрон испытывали в условиях, которые приближены к марсианским – запускали его в низких температурах вакуумной камеры, а для имитации гравитации закрепили моторизированную лебедку к корпусу устройства.Специального научного оборудования устанавливать на летающее устройство не будут, но оснастят дрон видеокамерой. Пока эксперты проверяют возможность управления беспилотным аппаратом с Земли. Основной задачей миссии будет исследование кратера Джезеро, где ученые надеются найти признаки существовавшей ранее жизни.