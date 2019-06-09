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Милош Бикович станет продюсером и актёром сериала о Николе Тесле

Милош Бикович станет продюсером и актёром сериала о Николе Тесле от "НМГ студии". Научно-фантастический триллер появится на экранах в 2020 году.
Милош Бикович станет продюсером и актёром сериала о Николе Тесле

Милош Бикович рассказал поклонникам, что готовит совместно с партнёрами из "НМГ студии" сериал о сербском изобретателе Николе Тесле. Актёр выступит в проекте как исполнителем главной роли, так и одним из продюсеров. Российским зрителям Бикович известен по сериалу "Отель "Элеон" и художественному фильму "Лёд".

Сериалом о Тесле займётся международная команда, проект запланирован сразу на нескольких языках. Выйдет он на "СТС" и ресурсах НМГ в будущем году. Примерный бюджет многосерийного фильма составит 10 млн долларов.

Сюжет фантастического триллера связан с изобретением Теслой технологии непрерывной энергии. Хотя она может послужить спасением для всего человечества, работой физика интересуются спецслужбы, и вскоре он бесследно исчезает.

Отметим, что Archangel Studios, которая задействована в проекте, заинтересована в продвижении кинематографа Сербии. Компания Биковича была открыта в 2016 году.



 
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Культура
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 03:21

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