Милош Бикович станет продюсером и актёром сериала о Николе Тесле

Милош Бикович рассказал поклонникам, что готовит совместно с партнёрами из "НМГ студии" сериал о сербском изобретателе Николе Тесле. Актёр выступит в проекте как исполнителем главной роли, так и одним из продюсеров. Российским зрителям Бикович известен по сериалу "Отель "Элеон" и художественному фильму "Лёд".Сериалом о Тесле займётся международная команда, проект запланирован сразу на нескольких языках. Выйдет он на "СТС" и ресурсах НМГ в будущем году. Примерный бюджет многосерийного фильма составит 10 млн долларов.Сюжет фантастического триллера связан с изобретением Теслой технологии непрерывной энергии. Хотя она может послужить спасением для всего человечества, работой физика интересуются спецслужбы, и вскоре он бесследно исчезает.Отметим, что Archangel Studios, которая задействована в проекте, заинтересована в продвижении кинематографа Сербии. Компания Биковича была открыта в 2016 году.