Станислав Садальский рассказал о том, как целительница Джуна праздновала свой день рождения на кладбище

Станислав Садальский рассказал в своем блоге о своей подруге целительнице Джуне и о некоторых интересных фактах из ее жизни. Целительница усыновила ребенка, но о том, что он не родной, знали только близкие люди. Вахтанг, так звали мальчика, впоследствии даже стал похож на приемную мать. Садальский считает, что любовь имеет силу выше генетически заложенной информации, он знает множество примеров, когда усыновленные дети становились похожими на своих опекунов при условии взаимной привязанности.Целительница и ее приемный сын отмечали день рождения в один день - 22 июля, и после его гибели она стала приходить на могилу Вахо в праздник, накрывая столы прямо на кладбище. Фотография, которую разместил Станислав Садальский, сделана как раз на одном из таких событий 10 лет назад.Вспомнив о своей подруге, Садальский почтил память Джуны в годовщину ее ухода из жизни. Он уверен, что ее душа обрела покой рядом с сыном.