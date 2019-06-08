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Павел Дуров намерен создать собственный аналог новостного агрегатора «Яндекс. Новости»

Предприниматель Павел Дуров намерен создать собственный новостной агрегатор. Данная система будет базироваться на Telegram и станет аналогом «Яндекс. Новости», который не будет подконтролен властям России.
Павел Дуров намерен создать собственный аналог новостного агрегатора «Яндекс. Новости»

Павел Дуров отметил, что правительство РФ самостоятельно выталкивает своих пользователей в «интернет под контроль США». Предприниматель уверен, что такие действия властей России не оставляют возможности прогрессивным компаниям IT-сектора развиваться в вводить инновации.

Создатель «ВКонтакте» намерен выпустить собственный новостной агрегатор, являющийся аналогом «Яндекс. Новости». Для этого его компания уже переманила специалистов, ранее работавших в «Яндексе». Предприниматель выразил надежду, что они пришли к нему из-за мотивации разработать по-настоящему качественный продукт, а не за значительно более высокой зарплатой.

Павел Дуров хочет создать первый в истории российского Интернета эффективный и свободный агрегатор новостей. Для этого компания будет использовать базу Telegram и технологию Instant View. Развитие аналога «Яндекс. Новости» будет постепенным. Сначала людям начнут предлагать следующую новость для прочтения на основании их предпочтений, затем начнут добавлять ежечасные подборки материалов со всего мира.

Предприниматель признался, что на подобные мысли его отчасти натолкнул факт передачи «Яндексом» ключей шифрования серверов в ФСБ.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:29

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