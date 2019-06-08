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Спустя неделю после развода с Лизой Триандафилиди Леша Чайчиц замечен в компании Анны Брянской

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Чайчиц замечен в компании одной из самых ярких действующих героинь телестройки Анны Брянской. В социальных сетях появились слухи о том, что молодые люди не случайно встретились в одном из ночных заведений Москвы.

Спустя неделю после развода с Лизой Триандафилиди Леша Чайчиц замечен в компании Анны Брянской

Ни для кого не является секретом, что неделю назад Чайчиц и Триандафилиди перестали быть мужем и женой. Об этом сообщила поклонникам сама Елизавета, заявив, что в будущем больше никогда не пойдет под венец, несмотря на то, что еще планирует обзаводиться наследниками.

В свою очередь сам Чайчиц решил не комментировать разрыв с Триандафилиди и продолжил делиться с поклонниками яркими фотографиями и роликами. Впрочем, до последнего читатели были уверены, что Алексей и Елизавета все-таки помирятся.

Однако считанные часы назад в социальных сетях появились видео, которые говорят о том, что у Чайчица совсем скоро могут появиться новые отношения. Во всяком случае в этом уверены поклонники Анны Брянской.

Спустя неделю после развода с Лизой Триандафилиди Леша Чайчиц замечен в компании Анны Брянской

Выяснилось, что вчера Брянская отпросилась у руководства «Дома-2» выехать в город, чтобы отпраздновать день рождения своей близкой приятельницы. Всем происходящим на вечеринке Анна тут же делилась с фанатами в личном микроблоге, но мало кто был готов к тому, что компанию брюнетке составит бывший муж Триандафилиди.

В Сети уже начали распространяться видео, под которыми фолловеры обсуждают, стоит ли Чайчицу возвращаться на «Дом-2», чтобы построить отношения с Брянской. К слову, читатели утверждают, что из Леши и Анны получится красивая пара.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:31

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