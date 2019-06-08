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Вице-премьер Борисов рассказал о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП в Шереметьево

Вице-премьер РФ Юрий Борисов прокомментировал ситуацию вокруг ЧП в Шереметьево и самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Политик отметил, что в данной ситуации речь идет о катастрофических перегрузках, которые не мог выдержать ни один существующий лайнер.
Вице-премьер Борисов рассказал о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП в Шереметьево

Юрий Борисов напомнил, что SSJ 100 прошел сразу две сертификации: в РФ и в ЕС. Поэтому в его надежности и прочности никто не сомневается. У данного самолета имеется серьезный запас, позволяющий считать его полностью безопасным, но во время ЧП в Шереметьево случилась катастрофическая перегрузка. Вице-премьер отметил: допустимые значения составляют 3,8g, а в той ситуации данный показатель был ближе к 6. Такую нагрузку, заверил политик, не выдержал бы ни один другой самолет.

Именно поэтому Юрий Борисов заявил о том, что в данной ситуации больших претензий к SSJ 100 быть не может. При этом он отметил, что ни у кого нет желания «вешать вину на пилотов». Политик предложил подождать завершения официальной проверки по данному смертельному инциденту. Вице-премьер выразил мнение, что к нему привела целая совокупность факторов, а не один конкретный.

В завершение Юрий Борисов заявил, что не видит причин для прекращения производства SSJ 100. Накал после ЧП снижается, а спрос на данный самолет во всем мире сохранился. По словам вице-премьера, эту модель продолжают считать безопасной.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:02

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