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Представитель Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья продюсера

Официальный представитель Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья звезды. С новым заявлением выступил PR-директор артиста Вадим Горжанкин.
Представитель Бари Алибасова рассказал о состоянии здоровья продюсера

Бари Алибасов все еще находится в тяжелом состоянии, о чем проинформировал общественность его PR-директор в новом интервью изданию ТАСС. Сейчас деятель культуры остается в стенах НИИ Склифосовского, где медики не прекращают бороться за жизнь певца. Не так давно также появились сведения, что продюсера ввели в состояние медикаментозного сна, и его готовят к операции.

До хирургического вмешательства, уже будучи в реанимации, Алибасов успел написать новое завещание. В частности, вся столичная недвижимость в случае смерти звезды останется единственному сыну Бари Алибасову-младшему, а дача — Лидии Федосеевой-Шукшиной. Все права на композиции из репертуара группы “На-На” переданы старейшим участникам коллектива, а именно Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину. По словам юриста, новый документ сильно отличается от версии семилетней давности, поскольку количество наследников сократилось.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:11

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