Децл получил посмертную награду на премии «МУЗ-ТВ»

На очередной премии «МУЗ-ТВ» присутствовали родственники Децла – отец, брат и сестра. Они пришли получить посмертную награду, которой был удостоен исполнитель. За ней на сцену поднялся Александр Толмацкий, родитель Децла. Награду «За вклад в развитие хип-хоп музыки» родственнику артиста вручил Арман Давлетяров, являющийся генеральным директором данной премии. Он отметил, что в подобной ситуации никакие слова не нужны, ведь отношение к ушедшему исполнителю покажут аплодисменты в зале, а также признание и уважение к его творчеству.Отец Децла поблагодарил «МУЗ-ТВ» и поклонников рэпера за подобную честь для своего сына. Александр Толмацкий рассказал, что у супруги исполнителя и сына не получилось побывать на этом мероприятии, но причину не сообщил. Родственник артиста посоветовал людям любить друг друга и делать хорошие поступки.Напомним, отношения в семье Децла были проблемными. Исполнитель долгие годы не общался с отцом, у них был конфликт на почве творческой деятельности рэпера. При этом мужчина не раз обвинял супругу артиста в том, что она не позволяет ему общаться с внуком.