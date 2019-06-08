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Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов попросил фанатов помочь «вымолить» прощение у Тани Мусульбес

Экс-участник проекта «Дом-2» Виктор Литвинов обратился к поклонникам с просьбой. Телезнаменитость попросил фолловеров помочь ему «вымолить» у своей супруги Татьяны Мусульбес прощение.

Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов попросил фанатов помочь «вымолить» прощение у Тани Мусульбес

Несмотря на то, что Мусульбес и Литвинов покинули телестройку «Дом-2» несколько месяцев назад, личная жизнь парочки по-прежнему интересует многочисленных телезрителей проекта. Каждый день поклонники телешоу следят за микроблогами Тани и Виктора, особенно сейчас, ведь недавно в социальных сетях появилась информация о том, что влюбленные решили расстаться.

Считанные часы назад Литвинов опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, который подтверждает тот факт, что у супругов не все так хорошо, как до последнего пыталась выставить близкая подруга семейства Ирина Пинчук. Напомним, что брюнетка, выходя в прямые эфиры, заявила, что у Тани и Виктора все хорошо, и недавно молодой человек даже прилетал в Москву.

Впрочем, свежие публикации Литвинова говорят о том, что Пинчук нагло врала фолловерам. Дело в том, что Виктор в Stories обратился с просьбой к подписчикам. Звезда «Дома-2» попросил фанатов помочь ему «вымолить» прощение у Мусульбес.

Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов попросил фанатов помочь «вымолить» прощение у Тани Мусульбес

«Друзья, я редко прошу помощи, но сейчас она мне нужна как никогда! Помогите мне извиниться перед Таней. Сделайте, пожалуйста, репост следующего Stories с отметкой Тани», - обратился Литвинов к фанатам.

В Stories Литвинов посвятил Мусульбес трогательный стих, в котором просит ее простить его, ведь он кается за то, что в ее глазах видна грусть, а на губах нет «сказочной» улыбки.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:35

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