Мурат Налчаджиоглу показал, как общается с дочерью Софией после развода с Ани Лорак
Экс-супруг исполнительницы Ани Лорак удивил публику трогательным признанием в сети Instagram. Мурат Налчаджиоглу показал поклонникам, как общается со своей дочерью Соней.
Семилетняя дочь Ани Лорак и ее бывшего супруга успешно выпустилась из первого класса. Несмотря на развод родителей, София не стала обрывать общение с отцом и часто взаимодействует с ним через Skype или другие соцсети. Накануне в сети Instagram Мурат Налчаджиоглу обнародовал скриншот из видеочата с дочерью и дополнил публикацию трогательной подписью. Как предполагает публика, он признался, что скучает по общению с дочерью.
Не так давно Ани Лорак отмечала, что не жалеет о разводе, поскольку жизнь состоит из ошибок и опыта. Певица считает важным в отношениях — понимание, а поклонники заметили, что она оправилась после расставания. В Сети также появились слухи об увольнении директора Михаила Успенского и других членов команды Ани Лорак из-за подозрения в махинациях.
Семилетняя дочь Ани Лорак и ее бывшего супруга успешно выпустилась из первого класса. Несмотря на развод родителей, София не стала обрывать общение с отцом и часто взаимодействует с ним через Skype или другие соцсети. Накануне в сети Instagram Мурат Налчаджиоглу обнародовал скриншот из видеочата с дочерью и дополнил публикацию трогательной подписью. Как предполагает публика, он признался, что скучает по общению с дочерью.
Не так давно Ани Лорак отмечала, что не жалеет о разводе, поскольку жизнь состоит из ошибок и опыта. Певица считает важным в отношениях — понимание, а поклонники заметили, что она оправилась после расставания. В Сети также появились слухи об увольнении директора Михаила Успенского и других членов команды Ани Лорак из-за подозрения в махинациях.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:20